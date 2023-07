UEM abre processo seletivo para jornalistas com salário de 7,6 mil

A prova de avaliação será escrita e objetiva. Também haverá a avaliação de títulos e currículo, que contará pontos. As inscrições seguem abertas até 4 de agosto. A taxa para participar do processo seletivo é de R$ 71,49.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter o diploma que comprove a graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Além disso, é necessário ter registro na DRT (Delegacia Regional do Trabalho).

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) abriu processo seletivo com duas vagas temporárias para o cargo de jornalista na instituição de ensino. O salário inicial oferecido, de R$ 3.574,57 para 40 horas de trabalho semanal, foi alterado em aditamento para R$ R$ 7.616,88. As inscrições estão abertas até 4 de agosto.

O salário inicialmente oferecido e a carga horária provocaram questionamentos aos sindicatos dos profissionais do Paraná e do Norte do Paraná (Londrina e região) porque a remuneração fica abaixo do piso da categoria estabelecido em CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) e a CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) prevê que jornalistas devem trabalhar 30 horas por semana.





As entidades representativas, então, enviaram ofício à UEM, pedindo a impugnação do processo seletivo em 11 de agosto, para adequação do certame. Uma semana depois, no dia 18, o Pró-Reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários da universidade, José Maria de Oliveira Marques, indeferiu o pedido.

A justificativa do pró-reitor sobre a carga horária é que está prevista nas leis estaduais nº 11.713/1997, que dispõe sobre as Carreiras do Pessoal Docente e Técnico-Administrativo das Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná, e nº 21.583, sancionada em 14 de julho de 2023, que regulamenta a Carreira Técnica Universitária.





A lei mais recente, entretanto, majorou a remuneração básica para Agente Universitário Profissional para R$ 7.616,88. O aditamento ao edital alterando os vencimentos foi publicado no dia 19 de agosto.

