UEL: Nead abre vagas para tutor em tecnologia e gestão pública e computação

O Nead (Núcleo de Educação à Distância) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou em edital dois processos seletivos para a escolha, em cadastro de reserva, de tutores para os cursos de tecnologia e gestão pública e na graduação em computação (licenciatura) da UEL. Ambos os cargos estão vinculados a um convênio firmado entre a Universidade Estadual de Londrina, o MEC (Ministério da Educação) e o Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil).





Tecnologia em Gestão Pública

Publicidade

Publicidade





Conforme o edital de nº 002/2024-UAB-UEL, a função de tutor para o curso à distância de tecnologia em gestão pública inclui orientação e acompanhamento pedagógico via plataforma Moodle. A carga horária é de 20h semanais e a remuneração é de R$1.100, via bolsa Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Publicidade





Os candidatos precisam ter, obrigatoriamente, graduação na área das Ciências Sociais Aplicadas, especialização ou mestrado concluído, ao menos um ano de experiência no magistério do Ensino Básico ou Superior e disponibilidade aos sábados.





As inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro. Os documentos exigidos e a ficha de inscrição estão disponíveis no edital. A escolha será por meio de entrevistas de caráter classificatório, que serão na UEL ou virtualmente no dia 23 de fevereiro. A publicação do resultado será no dia 26 de fevereiro.

Publicidade





Graduação em Computação





Publicidade

Conforme o edital de nº 006/2024-UAB-UEL, o tutor da graduação em computação, modalidade licenciatura, deve orientar e acompanhar estudantes de graduação da UEL em atividades pedagógicas. A carga horária também é de 20h semanais e a remuneração, de R$1.100,00, por bolsa Capes.





Os interessados devem ter graduação (licenciatura ou bacharelado) em Computação, Matemática, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Cursos tecnológicos, além de especialização ou mestrado concluído, ao menos um ano de experiência no magistério do Ensino Básico ou Superior e disponibilidade aos sábados.





As inscrições e o prazo de envio da documentação necessária para este cargo já estão abertos e seguem até o dia 20 de fevereiro. A homologação das inscrições está prevista para 22 de fevereiro. Os documentos exigidos e a ficha de inscrição estão no edital. A escolha será por meio de entrevistas de caráter classificatório, que serão feitas na UEL ou virtualmente no dia entre os dias 27 e 28 de fevereiro. A publicação do resultado será no dia 29 de fevereiro.





Para se inscrever para ambos os cargos, deve-se enviar a ficha de inscrição preenchida e a documentação comprobatória para o e mail [email protected].