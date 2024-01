Ainda sem vitória no Paranaense, Londrina EC faz jogo decisivo contra o São Joseense

Após encarar uma tabela complicada nas três primeiras rodadas do Paranaense ao enfrentar equipes que estão na parte de cima da tabela, o Londrina terá uma sequência contra times que ainda não ganharam e, com isso, a chance de vencer e subir na classificação. O primeiro desafio é neste domingo (28) contra o São Joseense, em São José dos Pinhais, às 16h.





Depois de perder do líder Cianorte e empatar com Operário e Coritiba, o LEC ocupa a oitava colocação, com dois pontos. Ainda sem vencer, o Tubarão enfrenta na sequência São Joseense, Galo Maringá, Cascavel e PSTC. Entre os quatro, o único que está à frente do Londrina na classificação é o Cascavel, que soma quatro pontos.

"A nossa tabela continua muito complicada porque ainda não vencemos. Precisamos ganhar para sair desta faixa inferior e se aproximar da parte de cima. O campeonato vai continuar muito pesado, especialmente com a sequência de jogos quarta e domingo", frisou o técnico Emerson Ávila. "Precisamos continuar firmes, com os pés no chão. Melhoramos, mas precisamos evoluir ainda mais para conseguir esta primeira vitória."

O treinador ficou satisfeito com o desempenho do time no empate em 3 a 3 com o Coritiba. Ávila ressaltou a melhora física da equipe e a evolução desde o primeiro jogo, mas alertou que ainda há muitos pontos a serem ajustados.

"Na primeira partida só nos defendemos, no segundo jogo criamos algumas oportunidades e contra o Coritiba fomos mais completos. Conseguimos fazer os gols, mas tivemos alguns erros coletivos na fase defensiva. Temos que corrigir pequenas coisas e passar confiança ao grupo para fazermos um grande jogo e conseguir esta primeira vitória que será muito importante", apontou.





O São Joseense é o nono colocado, com um ponto. Após perder nas duas primeiras rodadas, o time da região metropolitana de Curitiba empatou no meio de semana com o PSTC, em Alvorada do Sul.





"Temos que continuar focados e trabalhando muito. Evoluímos bastante nestes três jogos, é nítida a nossa melhora em comparação à primeira partida. Evoluímos muito a parte física, que ainda não está no ideal, mas vamos chegar lá", comentou o lateral Thiago Ennes, autor de um belo gol de falta contra o Coritiba.





