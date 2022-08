UEL promove maratona de formaturas para quase 4 mil profissionais

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) promove a colação de grau de um total de 3.913 formandos de 51 cursos de graduação neste final de semana. As cerimônias serão no Cine Teatro Ouro Verde, restritas a convidados, professores, homenageados e membros do Conselho Universitário.





As solenidades ocorrem nesta quinta-feira (25), às 19h e às 21h; na sexta (26), em três sessões, às 17h, 19h e 21h; e no sábado (27), às 17h e 19h. Segundo o último ato executivo do Gabinete da Reitoria, será obrigatório o uso de máscara facial em todas as solenidades de formatura.

Em dezembro de 2021, depois de quase dois anos de pandemia, em que as cerimônias se deram de forma totalmente virtual, a universidade retomou as sessões presenciais. Neste fim de semana, colarão grau os formandos do ano letivo 2022.





Pelo cronograma organizado para o Ouro Verde, que tem capacidade para 720 pessoas, as sessões serão objetivas, sem apresentação musical e restrita às falas da reitora da UEL, Marta Favaro, que vai presidir a sessão solene do Conselho Universitário, além dos professores e formandos homenageados. A proposta de levar as cerimônias para o cine teatro universitário considerou a economia de recursos, capacidade de público e o conforto de formandos e convidados.

Na quinta, colam grau formandos dos cursos do Cesa (Centro de Estudos Sociais Aplicados). Às 17h, será a vez do curso de Direito. Posteriormente, às 19h, começa a formatura dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Secretariado Executivo e Serviço Social.





Na sexta, serão três cerimônias para os cursos do CCB (Centro de Ciências Biológicas), CCS (Centro de Ciências da Saúde), Ceca (Centro de Educação, Comunicação e Artes) e Cefe (Centro de Educação Física). Às 17h colam grau os estudantes dos cursos de Fisioterapia, Ciências Biológicas e Psicologia. Na segunda sessão, das 19h, será a vez dos cursos de Biomedicina, Odontologia e Educação Física (bacharelado e licenciatura). Na última sessão serão os cursos de Arquivologia, Artes Cênicas, Artes Visuais, Biblioteconomia, Design de Moda, Design Gráfico, Jornalismo, Música, Pedagogia e Relações Públicas.





No sábado, a partir das 17h, colam grau os formandos de Ciências Sociais, Filosofia, Historia, Letras Espanhol, Letras Francês, Letras Inglês, Letras Português, Agronomia e Veterinária. Às 19h será a cerimônia dos formandos de Computação, Física, Geografia, Matemática, Química, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.