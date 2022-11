UEL representa universidades estaduais do Paraná em competição nacional da área jurídica

Estudantes da UEL (Universidade Estadual de Londrina) estão entre os finalistas da 5ª Competição Brasileira de Processo, um dos principais torneios acadêmicos nacionais da área do Direito.





O evento acontece em Salvador (BA), depois de dois anos em formato online, devido à pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 23 instituições de ensino superior, públicas e privadas, de todo o Brasil, estão classificadas para a final, cuja programação se estende até sexta-feira (11). A UEL é única estadual da Região Sul na disputa.

Leia também: Quatro colégios estaduais de Londrina serão terceirizados; três são da zona norte.







Organizado pelo IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Processual), em parceria com as Processualistas, um grupo de mulheres pesquisadoras do Direito Processual Civil Brasileiro, essa competição universitária abrange duas fases: escrita e oral. O objetivo é estimular estudos e discussões em torno de casos práticos e complexos, com o intuito de reforçar a vivência e o aprendizado jurídico dos estudantes.

A primeira etapa, de caráter eliminatório, consiste no desenvolvimento de manifestações jurídicas sobre um caso concreto de Direito. Já a fase final compreende debates orais, em que as equipes finalistas sustentam teses jurídicas. Uma comissão julgadora avalia os alunos e procede com a arguição oral, que nesta edição é promovida na sede do TRT-BA (Tribunal Regional do Trabalho da Bahia).