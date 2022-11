UEL fortalece informação sobre cotas raciais e sociais em Londrina e região

Em novembro, mês da Consciência Negra, uma força-tarefa formada por professores e entidades representativas de estudantes da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai percorrer escolas públicas da região de Londrina para fortalecer informações sobre cotas raciais e sociais e as ações afirmativas com o objetivo de atrair estudantes negros e pardos para o Vestibular 2023.





As inscrições estão abertas até esta terça-feira (8) no site da Cops. As provas serão promovidas em março e abril (1ª e 2ª fases, respectivamente). O dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, instituído pela Lei nº 12.519/2011.

A reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, negros e pardos está completando 17 anos em 2022, com resultados animadores, a partir da inclusão de jovens moradores da periferia no Ensino Superior Público. No próximo vestibular, a UEL oferecerá 3,1 mil vagas em 52 cursos de graduação.





As cotas instituem 20% desse total para estudantes de escolas públicas, 20% para estudantes negros provenientes do ensino público e 5% para negros independente do percurso de formação escolar. Outros 5% são reservados para PcD (pessoas com deficiência).

A força-tarefa que divulga as cotas é formada por integrantes da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), Neab (Núcleo de Estudos Afro Brasileiros), Prope (Programa de Apoio à Permanência), Prograd (Pró-reitoria de Graduação) e DCE (Diretório Central do Estudantes), com apoio dos Grêmios Estudantis formados pelos estudantes do Ensino Médio.





A professora Sandra Garcia, da Cops, ressalta que a proposta é que o trabalho seja permanente, como um diálogo com esse público. Das mais de 150 escolas públicas estaduais existentes na região, cerca de 85 já foram visitadas e a proposta é promover uma divulgação intensiva nos próximos dias, que antecedem o fim do prazo de inscrição para o Vestibular 2023.

“Queremos fortalecer a informação de que o jovem precisa se profissionalizar, um processo constante. Até para abrir novos caminhos para a família”, enumera a coordenadora. No mês passado, a UEL prorrogou as inscrições do Vestibular, a exemplo do que ocorreu nas maiores Universidades brasileiras.

O motivo foi o menor volume por inscrições, que vêm caindo na mesma proporção em que os jovens estão buscando oportunidades no mercado de trabalho.

