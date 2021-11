UEL tem 34 especializações com inscrições abertas para início em 2022

Os interessados em cursar uma especialização em 2022 ainda têm a chance de se inscrever. A UEL (Universidade Estadual de Londrina) oferece 34 cursos de Pós-Graduação lato sensu, em diversas áreas do conhecimento, com início no próximo ano.

As inscrições deverão ser feitas somente no site da Proppg (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), no valor de R$81,00.

As informações de cada um dos cursos – procedimentos para pedido de isenção, data de envio de documentos para inscrição, entre outras – devem ser obtidas nos editais específicos de cada curso.





A seleção dos candidatos será feita de acordo com as prerrogativas da Comissão Coordenadora ou Comissão Examinadora de cada especialização.





O resultado das seleções será divulgado na página da Proppg e, também, nos sites de cada curso, assim como as informações para a efetivação da matrícula e outros dados pertinentes.

Vale ressaltar que antes de efetuar o recolhimento do preço público de inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras do Edital geral e dos específicos, para garantir que preenche os requisitos exigidos até a data da matrícula.





Confira a relação completa dos cursos ofertados nos EDITAL PROPPG/DPG/DAM Nº 034/2021 e EDITAL PROPPG/DPG/DAM Nº 038/2021.