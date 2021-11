UEL tem inscrições abertas para 67 programas de mestrado e doutorado com início em 2022

A Proppg (Pró-Reitoria de Pós-Graduação) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) torna público que estão abertas as inscrições para seleção de candidatos aos cursos de mestrado e doutorado, com início no primeiro período letivo de 2022.

As inscrições custam R$ 162,00 e podem ser feitas por meio do site da Proppg (acesse aqui). São 67 cursos de mestrado e doutorado com inscrições abertas.

São ofertados programas de pós-graduação nas seguintes áreas/ciências: Agrárias, Biológicas, Exatas, Saúde, Comunicação, Educação, Comunicação e Artes, Educação Física e Esportes e Sociais Aplicadas.





A seleção dos candidatos inscritos será realizada nos períodos indicados por cada Programa de Pós-Graduação e estará a cargo da Comissão Coordenadora ou Comissão Examinadora de Seleção designada, podendo constar de critérios julgados necessários pela referida Comissão, observando-se o previsto nos editais específicos de cada programa.

Os documentos necessários para a inscrição são a ficha de inscrição preenchida, fotocópia da cédula de identidade, fotocópia do CPF, documento militar (para homens até 45 anos), certidão de nascimento ou casamento, entre outros descritos no edital.





O resultado final da seleção está previsto para o dia 24 de janeiro, às 17h, no site da cada programa e site da Proppg.





Edital – As dúvidas relativas a cada processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail de cada programa. Confira o Edital PROPPG/DPG/DAM Nº 033/2021, que traz a lista completa de todos os programas ofertados.