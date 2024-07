UEL vai reservar vagas para negros e PCDs em concursos para professores

O Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) aprovou na semana passada a regulamentação de reserva de vagas para negros e Pessoas com Deficiência nos concursos públicos que deverão selecionar candidatos para a carreira do magistério. De acordo com o texto aprovado, ficam reservadas 10% do total do quantitativo de vagas ofertadas no edital de abertura para candidatos negros e 5% para PcD (eventuais ampliações de vagas serão somadas às ofertadas no edital).





A Resolução Cepe nº 034/2024 está amparada em várias regulamentações, entre elas a Lei Estadual nº 14.274/2003 (que dispõe sobre reserva de vagas para negros) e a Lei Estadual nº 18.419/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Paraná, assim como um parecer da Procuradoria Geral do Estado, nº 002/2021, que trata de cotas em concursos públicos estaduais.



A reserva sobre o quantitativo total de vagas deverá ser aplicada já no próximo concurso público. A expectativa da ProRH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos) da UEL é de que o edital do processo de seleção seja publicado neste segundo semestre de 2024, o que depende da definição do quadro de vagas docentes, que deverá ser analisado pelo Conselho de Administração da instituição nos próximos meses. O último concurso público para professores foi realizado em 2015.





No caso das cotas para negros, a condição será validada pela Comissão de Heteroidentificação da UEL, conforme dispõe a Portaria Normativa da Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Já os candidatos PcD deverão ser avaliados por uma Comissão de Homologação formada por representantes do NAC (Núcleo de Acessibilidade) e do Sebec (Serviço de Bem-estar à Comunidade), que fará a análise da documentação de cada candidato.

De acordo com a resolução, a distribuição da reserva de vagas será feita por um modelo matemático que levará em conta a proporcionalidade entre a quantidade de vagas reservadas e a demanda, a fim de atender às áreas/subáreas com maior procura. Na avaliação da ProRH, esse modelo de distribuição de reserva de vagas possibilitará o efetivo cumprimento dos percentuais de reserva previstos em lei, o que nunca aconteceu nos concursos públicos.