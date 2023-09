UEM divulga resultado do Vestibular de Inverno 2023 nesta segunda

A Comissão Central do Vestibular Unificado da Universidade Estadual de Maringá (UEM) publica no site e no aplicativo na segunda-feira (25) o resultado do processo seletivo. O resultado estará disponível para consulta a partir das 10h.





Ao todo, 12.332 candidatos disputaram as 1.170 vagas ofertadas em mais de 70 cursos de graduação, distribuídas nos seis câmpus da instituição (Maringá, Cianorte, Cidade Gaúcha, Ivaiporã, Goioerê e Umuarama).





Este foi o 1º vestibular de inverno pós-pandemia, já que o último concurso foi em 2019. Entre as Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), a UEM foi a única a fazer o concurso nesta época do ano e com algumas mudanças implementadas no sistema de ingresso.