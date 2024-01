UEM divulga resultados do Vestibular de Verão e do PAS nesta quinta-feira

A lista de aprovados no Vestibular de Verão e no PAS (Processo de Avaliação Seriada) da UEM (Universidade Estadual de Maringá) será divulgada nesta quinta-feira (25), a partir das 10h, no site da CVU (Comissão Central do Vestibular Unificado) e no aplicativo do Vestibular UEM. A partir das 9h30, o perfil oficial da UEM no Instagram (@oficialuem) terá uma live com informações e orientações aos candidatos.





As provas do Vestibular de Verão foram aplicadas em 10 de dezembro de 2023 para quase 7 mil estudantes, que concorrem a 1.211 vagas para mais de 70 cursos de graduação, desenvolvidos em Maringá e outros cinco câmpus regionais da UEM – Arenito (Cidade Gaúcha), Cianorte, Goioerê, Umuarama e Vale do Ivaí (Ivaiporã).

Desse total, 441 vagas são destinadas a concorrência universal; 386 para cotas sociais; 210 para cotas sociais para negros; 95 para cotas para negros e 79 para PcD (Pessoas com Deficiência).



Os cursos mais concorridos desta edição foram Medicina (466,16 candidatos por vaga na concorrência universal), Ciência da Computação (59,16), Psicologia (50,36) e Odontologia (50).





No caso do PAS, mais de 21 mil estudantes de primeiro, segundo e terceiro anos do Ensino Médio fizeram a avaliação em 19 de novembro de 2023, que oferta 754 vagas aos candidatos da terceira etapa do processo, ou seja, aqueles que cursam o último ano do Ensino Médio. Destas, 735 oportunidades têm concorrência universal, enquanto 19 vagas são reservadas a PcD.

