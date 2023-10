UEM prorroga inscrições para o Vestibular de Verão e PAS de 2023

A Comissão Central de Vestibular Unificado (CVU), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), comunica que as inscrições para o Vestibular de Verão e ao Processo de Avaliação Seriada (PAS) de 2023 foram prorrogadas para esta quarta-feira (11) devido ao temporal de sábado e ao grande número de pessoas que ficaram sem energia elétrica em suas residências. O pagamento das taxas também foram prorrogadas, ficando para sexta-feira (13).





Para o Vestibular de Verão os aprovados serão convocados para ingresso no ano letivo de 2024, e a taxa de inscrição desse concurso é de R$ 177. Os candidatos podem efetuar o pagamento via Pix e, segundo a CVU, os inscritos receberão informações importantes via WhatsApp cadastrados. No dia 16 de outubro ocorrerá a divulgação das inscrições homologadas e não homologadas. Já os locais de provas serão publicados no dia 13 de outubro. As provas serão aplicadas no dia 10 de dezembro e seu resultado no dia 25 de janeiro de 2024.

As inscrições para todas as etapas do PAS UEM 2023 também se encerram no dia 11 para alunos matriculados nas séries do ensino médio conforme os requisitos de cada etapa. A prova será no dia 19 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 89, sendo dia 13 de outubro a data limite de pagamento. A divulgação das inscrições homologadas e não homologadas ocorrem no dia 16 de outubro e os locais e datas das provas no dia 19. O resultado sai no dia 25 de janeiro de 2024.





Mais informações podem ser obtidas no site da CVU, pelo telefone: (44) 3011-4450 ou pelos e-mails: [email protected] - [email protected]