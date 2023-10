Universidades estaduais estão com inscrições abertas cursos de mestrado e doutorado

Assaí: alunas de escola estadual transformam óleo em biocombustível para modernizar transporte escolar Durante o mês de outubro a Seed-PR (Secretaria de Educação do Paraná) promove um período de conscientização ambiental, no qual colégios estaduais se unem para contribuir com um Paraná mais sustentável.



UEL Publicidade

Na UEL (Universidade Estadual de Londrina) os editais para acesso aos programas de mestrado e doutorado são publicados de forma unificada. Porém, os períodos de inscrição são variados, mas todos ocorrem em outubro.

São 30 opções de doutorado e 39 de mestrado. Os editais estão separados por nível (mestrado ou doutorado) e por programa. Publicidade

UEM

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) está com cinco programas de doutorado e oito de mestrado com inscrições abertas. As opções são para as áreas de Administração; Biociências e Fisiopatologia; Ensino da Física; Letras, Matemática; Odontologia; e Zootecnia; Publicidade

UEPG

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) tem duas opções de doutorado e quatro de mestrados com inscrições abertas para a seleção de novos estudantes. Os programas são em Agronomia; Ciências Biomédicas; Ciência e Tecnologia de Alimentos; e Jornalismo. Publicidade



Uenp abre inscrições para vestibular; candidatos podem escolher dois cursos A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições abertas para o Vestibular 2024. Serão ofertadas 1.042 vagas e a prova será realizada no dia 21 de janeiro do próximo ano.



UNIOESTE

Estão abertas as inscrições para nove doutorados e 13 mestrados na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) nos câmpus Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Nos editais dos programas constam todas as informações.

Publicidade

UNICENTRO

O Mestrado em Administração está com inscrições abertas até o dia 31 de outubro para 27 vagas. Os candidatos podem escolher entre duas linhas de pesquisa: Estratégia; e Inovação e Tecnologia. O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática tem 20 vagas para o mestrado. As inscrições estão abertas até 30 de novembro.

UENP

O Mestrado em Agronomia está com o processo de seleção aberto para 12 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro. São duas linhas de pesquisa: Produção Agropecuária Sustentável e Sanidade Vegetal. Há vagas reservadas de acordo com critérios do edital.





UEM abre dois concursos para contratação de 62 professores A UEM abriu dois concursos para a contratação de 62 professores que serão vinculados ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e ao Centro de Ciências da Saúde.