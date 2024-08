UENP promove Feira de Profissões em setembro

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná realizará, de 17 a 19 de setembro, a 3ª edição da Feira de Profissões da Instituição. O evento tem o objetivo de mostrar as áreas de conhecimento abrangidas pela UENP, os cursos de graduação e pós-graduação, além das ações de pesquisa e extensão, a fim de oportunizar a escolha de futuros caminhos profissionais. Confira o site da Feira de Profissões AQUI .







O evento será realizado de 17 a 19 de setembro, das 8h às 15h, nos três campi da UENP. No dia 17 de setembro, a Feira acontece no Centro de Ciências da Saúde do Campus Jacarezinho. Na quarta-feira (18), o Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, receberá o evento. No Campus Cornélio Procópio, a feira acontece no dia 19 de setembro.

