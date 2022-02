Uenp prorroga inscrições do Vestibular 2022

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) prorrogou as inscrições do Vestibular 2022 até 3 de março. O objetivo da instituição é dar oportunidade para que mais estudantes participem do concurso.

Neste ano, estão sendo ofertadas 1083 vagas para ingresso nos 27 cursos de graduação. Do total, 55% são vagas universais. Outros 45% são para alunos cotistas, sendo 20% delas para candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas (cotas sociais), 20% para autodeclarados negros e que também tenham cursado todo o ensino médio em escola pública (cotas sociorraciais) e 5% para pessoa com deficiência (cotas PcD).

As provas serão aplicadas no dia 03 de abril, nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho, onde estão situados os campi da Universidade. Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site vestibular.uenp.edu.br. A taxa do concurso é de R$150.

O coordenador do Processo Seletivo, Pedro Henrique Carnevalli, destaca que o Vestibular da Uenp se trata de um dos processos seletivos mais relevantes do Norte Pioneiro do Paraná. “Essa prorrogação tem a sensibilidade de dar nova oportunidade aos candidatos interessados e que por algum motivo não conseguiram fazer a inscrição ou efetuar o pagamento da taxa”.

Prova

A prova do concurso será formada por 60 questões objetivas, sendo seis de cada área: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol); História; Geografia; Sociologia; Filosofia; Matemática; Física, Química e Biologia. Além disso, os candidatos deverão elaborar uma redação.

A aplicação terá início às 13h30, horário de Brasília (DF), com duração de até cinco horas.

“É importante reforçar que a realização do Vestibular UENP 2022 seguirá todos os protocolos de biossegurança, assim como ocorreu no ano passado”, disse o coordenador do processo seletivo.

Cronograma

Inscrições prorrogadas: até 3 de março de 2022

Site: vestibular.uenp.edu.br

Taxa: pagamento até 04/03 – R$150

Prova: 03 de abril de 2022

Resultado: até 06 de maio de 2022