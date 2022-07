UEPG abre inscrições para cursos de especialização a distância

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por meio do convênio com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), está com 774 novas vagas para cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas da educação, gestão e saúde (gerontologia). Os cursos são realizados pelo Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância (Nutead) da UEPG. As inscrições são online e seguem abertas até 14 de agosto, no site do Nutead. Confira o edital.

Na área da educação, são ofertadas duas especializações com foco na formação de professores da educação básica – a de Alfabetização e Letramento e a de Docência na Educação Infantil. Os candidatos às vagas devem ter graduação em Licenciaturas ou Pedagogia, além de comprovar experiência no ensino, conforme descrito no edital.

Os cursos direcionados aos servidores da administração pública são Gestão em Saúde e Gestão Pública Municipal. Em ambos os cursos, é requisito obrigatório que o candidato tenha formação superior, em qualquer área do conhecimento, e seja agente público atuante. Já as vagas do curso de especialização em Gerontologia abrangem os profissionais graduados nas áreas de Saúde, Ciências Sociais, Educação e Jurídicas.





Todos são custeados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil. Na inscrição, o candidato deverá preencher o formulário online, enviar os documentos e efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 100,00. A lista com os nomes dos candidatos aprovados será disponibilizada no site do Nutead, até 28 de agosto.