UFPR suspende 14 alunos por participação em trotes violentos

A UFPR (Universidade Federal do Paraná) suspendeu 14 alunos na última sexta-feira (29) por participarem de um trote violento em maio. Na ocasião, os veteranos do curso de Engenharia Mecânica obrigaram os calouros a ficarem de joelhos enquanto eles derramavam algum tipo de líquido no corpo dos novatos. A suspensão aplicada foi de 30 a 45 dias e, à FOLHA, a instituição descartou a possibilidade de expulsar os estudantes.





Por meio de sua assessoria de imprensa, a UFPR disse que os 14 alunos envolvidos no caso cursam Engenharia Mecânica no Centro Politécnico, mas que o trote aconteceu fora do campus da universidade. Sem dar detalhes sobre o dia em que o trote foi realizado, a instituição disse que o fato aconteceu no mês de maio e que tomou conhecimento no dia 26 do mesmo mês, quando começou a investigar internamente o caso.

