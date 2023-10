UFPR expulsa aluno por envio de mensagens homofóbicas e racistas

A UFPR (Universidade Federal do Paraná) decidiu expulsar um aluno do curso de Direito que enviou mensagens de cunho homofóbico, racista e supremacista a um grupo de estudos da instituição de ensino superior. A penalidade de desligamento foi publicada em portaria assinada pelo diretor do Setor de Ciências Jurídicas, Sergio Said Staut Júnior, na sexta-feira (29).

Ao final do processo e baseado nas investigações da comissão disciplinar, a UFPR decidiu aplicar a penalidade de desligamento do estudante, “em razão de ter cometido as infrações de descumprimento dos deveres de manter conduta compatível com a moralidade, de observar as normas legais e regulamentares e de tratar com civilidade as pessoas, bem como ter cometido as infrações de importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor; ofender a integridade física, moral ou a saúde de outrem; de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou motivo reprovável; e de praticar outras condutas reputadas como incompatíveis com a moral e os bons costumes”, de acordo com a portaria de expulsão.





A PCPR (Polícia Civil do Paraná) não informou se há ou houve algum procedimento para investigar a conduta do universitário. A reportagem também não conseguiu contato com a defesa.