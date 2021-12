Unespar divulga lista de aprovados no vestibular 2022

A Unespar (Universidade Estadual do Paraná) divulgou a lista de aprovados em primeira chamada no Vestibular 2022. Confira a lista neste link.

As matrículas deverão ser feitas nos dias 6 e 7 de dezembro, de forma online, mediante preenchimento do requerimento de matrícula, disponível em www.unespar.edu.br/matriculas.

Por conta da pandemia de Covid-19, o vestibular 2022 aconteceu de forma remota e sem etapas presenciais, por meio de dois métodos de ingresso:





- média final (nota) do concurso vestibular da Unespar, das edições de 2018, ou 2019, ou 2020;





- e média final (nota) do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), das edições de 2015, ou 2016, ou 2017, ou 2018, ou 2019, ou 2020.

A Unespar ainda abrirá vagas para ingresso por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), com a nota do Enem 2021.





As datas de divulgação dos próximos editais estão listadas abaixo:

Edital de segunda chamada - 10/12/2021

Edital de terceira chamada - 20/12/2021