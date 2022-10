Unicentro fará live para ajudar vestibulandos nesta segunda

O Vestibular 2023 da Unicentro está chegando. Os candidatos farão as provas no dia 6 de novembro. Como essa última semana de preparação costuma ser tensa, a universidade, por meio do PET Letras e da Coordenadoria de Comunicação Social, vai promover uma live. Nesta segunda-feira (31) a partir das 19h, o canal Unicentro TV, no YouTube, vai transmitir o Literashow.







Ao longo da live, a coordenadora do PET Letras, professora Níncia Teixeira, e os estudantes que integram o grupo abordarão cada uma das dez obras que poderão ser cobradas na prova de Literatura: "A Hora da Estrela", de Clarice Lispector; "Comédias para ler na escola", de Luís Fernando Veríssimo; "Dois em um", de Alice Ruiz; "Inocência", de Visconde de Taunay; "O Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna; "Rosa que Está", de Luci Colin; "Sagarana", de Guimarães Rosa; "Sagrada Esperança", de Agostinho Neto; "Seminário dos Ratos", de Lygia Fagundes Telles; e "Torto Arado", de Itamar Vieira Júnior.

Publicidade

Publicidade





“É mais uma ideia desenvolvida pela Unicentro para a sociedade. Nesse caso específico, para o processo seletivo do vestibular, no qual os alunos terão a possibilidade de acessarem informações importantes ”, explica o coordenador de Comunicação da instituição, Danny Jessé do Nascimento.





“As obras serão trabalhadas em uma perspectiva de análise. Elas serão explicadas, assim como os autores e os enredos, para que os alunos façam a prova de uma forma bem tranquila, com segurança em suas repostas”, detalha.

Publicidade

Publicidade





Embora o foco principal do Literashow seja a preparação para a prova de Literatura, ao longo da live também serão repassadas dicas para a prova da redação – por exemplo, como estruturar o texto – e informações sobre o processo seletivo, como horário de abertura dos portões, ensalamento e documentos necessários.





“São dicas preciosas para quem está pleiteando uma vaga no ensino superior da Unicentro”, finaliza Jessé.