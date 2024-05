UEL abre 273 vagas para portadores de diploma de curso superior

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) tornam público o Edital nº024/2024 para inscrição de candidatos Portadores de Diploma de Curso Superior (PDCS) para preenchimento de vagas remanescentes do Vestibular 2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina). São ofertadas 273 vagas em diferentes cursos de graduação, como Arquivologia (30), Matemática (14) e Química (10), entre outros. As inscrições ficam abertas até às 17h do dia 27 de maio pelo site da Cops.





O candidato interessado deverá preencher um formulário eletrônico e anexar a documentação discriminada no edital, junto com o Histórico Escolar do Curso Superior Concluído, até a data limite. O valor da inscrição é de R$84,00.

Terão prioridade no preenchimento das vagas ofertadas, respectivamente, os portadores de diploma de curso de graduação, tecnológico, Normal Superior e Sequencial, de formação específica. Se houver mais inscritos do que vagas, respeitada a ordem, os critérios de desempate são: maior carga horária constante do histórico escolar, curso superior concluído há mais tempo e candidato mais idoso.





O resultado provisório será divulgado às 17h do dia 11 de junho, pelo site da Cops, com a possibilidade de recurso até o dia 13 de junho. O resultado final será divulgado às 17h do dia 17 de junho. As pré-matrículas dos candidatos selecionados deverão ser feitas no Portal do Estudante das 8h do dia 18 de junho até o final do dia 21 de junho. Para isso, devem ser anexados, no próprio sistema de matrícula, em PDF, os arquivos contendo a documentação exigida.

Confira o quadro com as vagas disponíveis e seus respectivos cursos abaixo: