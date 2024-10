Instituto de Tecnologia do Paraná identifica níveis de agrotóxicos em alimentos

O Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) realiza ensaios que analisam os níveis de resíduos de agrotóxicos em alimentos, contribuindo para a segurança alimentar e evitando possíveis danos à saúde da população. Ele é credenciado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) para avaliar também a qualidade de fertilizantes em produtos agrícolas no território nacional.







Seus laboratórios possuem reconhecimento internacional e acreditação pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro sob o número CR 0244. Para garantir a precisão das análises, possuem equipamentos de ponta e técnicos especializados que seguem métodos reconhecidos internacionalmente e que atendem às normas do Mapa e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Segundo a Anvisa, 25% dos alimentos de origem vegetal consumidos no Brasil têm resíduos de agrotóxicos acima do permitido ou sem autorização.





Os agrotóxicos ou agroquímicos são produtos utilizados em grande parte da produção convencional de alimentos no Brasil para eliminar a proliferação de pragas ou plantas daninhas nas plantações. De acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), até 40% das colheitas de alimentos são perdidas por pragas e doenças de plantas todos os anos.

Quando utilizados de maneira correta, os agroquímicos combatem doenças associadas ao cultivo de determinados produtos e ajudam no aumento da produtividade da lavoura. Mas, se usados de forma indiscriminada, estes produtos podem trazer danos para a saúde do consumidor e provocar danos ambientais, como contaminação do solo e dos recursos hídricos.





O Tecpar trabalha em parceria com a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) em diversas ações que visam o controle e monitoramento no uso de agrotóxicos no Estado, a fim de evitar esses danos. Uma delas é a avaliação contínua dos resíduos de agrotóxicos nos alimentos produzidos no Paraná.



“A Anvisa estabelece que os alimentos devem apresentar níveis de defensivos agrícolas dentro dos Limites Máximos de Resíduos (LMR), que é o limite aceitável de resíduo. Atualmente, os laboratórios do instituto são capazes de identificar mais de 700 princípios ativos de agrotóxicos em produtos agrícolas”, destaca a gerente do Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente do Tecpar, Daniele Adão.





Até setembro de 2024, o Instituto realizou 133 análises laboratoriais em 39 amostras de produtos agrícolas, das quais 78% atenderam os limites máximos de resíduos estabelecidos pela Anvisa. Entre os alimentos analisados estão tomate, feijão, alface, morango, laranja, soja, uva, pimentão e maçã.

Outra ação realizada em parceria com a Adapar é a avaliação de fertilizantes, corretivos agrícolas, inoculantes, substratos e outros insumos utilizados para a adubação do solo. Nos laboratórios do Tecpar são realizados ensaios físicos, químicos e biológicos, para verificar a conformidade desses produtos com as normas e legislação do Mapa.







Segundo Daniele, esses produtos são essenciais para nutrir plantas e vegetais, porém é preciso analisar se a sua composição e qualidade estão em conformidade com a legislação. “As análises identificam a quantidade de nutrientes e metais contaminantes em produtos fiscalizados ou apreendidos pela Adapar, e também detectam o uso irregular de formulações em fertilizantes”, explica.