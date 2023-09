Universidade de Londrina promove feira de cursos e profissões com oficinas gratuitas

Planeta PUCPR acontece no dia 4 de outubro, no Câmpus da Universidade, e com isenção na taxa de inscrição para o vestibular

A edição de 2023 do Planeta PUCPR, tradicional feira de cursos e profissões da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Câmpus Londrina, já tem data definida: será no dia 4 de outubro, próxima quarta-feira. A programação inclui sessões de bate-papo com os professores, tour pelo câmpus, jogos e atividades interativas, experiências imersivas, apresentações culturais e food trucks. No evento haverá diversas oficinas para o visitante vivenciar os cursos na prática.



“Poder proporcionar uma experiência imersiva para o visitante é algo que nos orgulha no Planeta PUCPR. O evento gera uma interação fundamental para que os estudantes possam traçar os próximos passos de seus futuros. Além disso, é possível conhecer mais os outros projetos da PUCPR, como as oportunidades de internacionalização, programas de pesquisa, bolsas e financiamentos”, explica Nádina Moreno, diretora da PUCPR Londrina.



A visitação ao Planeta PUCPR, que acontece das 09h às 17H30, é gratuita e aberta para a comunidade através da inscrição prévia pelo link: https://planetapuc.com.br/



Inscrições gratuitas para o vestibular – Quem se inscrever previamente para o Planeta PUCPR e se interessar por cursar uma graduação na Universidade poderá fazer durante o evento sua inscrição para o vestibular presencial da PUCPR, com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2024. Os participantes do Planeta PUCPR terão isenção na taxa de inscrição para o processo seletivo tradicional, com provas aplicadas no dia 29 de outubro de 2023 e o processo seletivo de medicina, com provas aplicadas no dia 15 de outubro.



Também é possível ingressar na PUCPR pelo vestibular agendado – nas modalidades presencial e online – ou com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Durante o evento, os visitantes terão a isenção da taxa de inscrição do vestibular agendado e já poderão realizar a prova no mesmo dia e local do evento.





Serviço: Planeta PUCPR 2023Dia 4 de outubro (quarta-feira), das 09h às 18hAv. Jockei Club, 485 - Hípica, Londrina - PRInscrição gratuita: https://planetapuc.com.br/