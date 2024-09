Universidade oferta curso preparatório gratuito para o Enem 2024

A Rede Enem, em parceria com a UniCesumar, disponibiliza o curso ''Enem Gratuito'', que reúne conteúdos completos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. O curso possui aulas exclusivas, resumos e simulados elaborados por uma equipe especializada. O acesso está disponível gratuitamente no SITE .





Com o curso peparatório do Enem, os vestibulandos podem aperfeiçoar seus conhecimentos com um cronograma estratégico de estudos na plataforma. A plataforma trabalha com três formatos diferentes de estudo, que se adaptam à disponibilidade do aluno: extensivo, semiextensivo e intensivo.

O extensivo é destinado aos vestibulandos que pretendem começar do básico e chegar ao avançado, estudando todo o conteúdo e se preparando com antecedência para o exame. O semiextensivo tem foco nos conteúdos mais cobrados no Enem, acompanhados de vídeos e textos explicativos com exercícios e revisões. Já o intensivo é ideal para os estudantes que têm pouco tempo para se preparar, totalizando doze semanas de aula que abordam os temas mais recorrentes.





A parceria entre a UniCesumar e a Rede Enem tem o objetivo de democratizar a educação por meio da tecnologia. Isso porque, os simulados auxiliam que o aluno adquira habilidades para controlar o tempo de prova e não deixar que o desempenho decaia por conta da exaustão física e mental. O curso gratuito democratiza o acesso ao conhecimento e ensino de qualidade, tal qual os estudantes que podem investir em cursinhos pré-vestibular privados.

Cronograma Enem 2024:





03/10: Primeiro dia da prova

10/10: Segundo dia de prova

20/11: Divulgação do gabarito

10 e 11/12: Reaplicação das provas

13/01/2025: Divulgação do resultado

Serviço:





Curso Enem Gratuito 2024

Mais informações: vempra.unicesumar.edu.br/enem-2024/





