UEPG oferta vagas para 1ª graduação em Mineração do Paraná

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) está com inscrições abertas ao vestibular dos cursos de Tecnologia em Mineração e em Gestão Hospitalar. As novas graduações serão ofertadas na modalidade de EaD (Ensino a Distância) a partir de 2024.





Os interessados têm até o dia 15 de agosto para se candidatar, somente via internet, por meio do site cps.uepg.br/ead. O estudante deve preencher os dados solicitados, fazer o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50 e seguir as orientações que constam no manual do candidato. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser efetuados até o dia 31 de julho.

Não haverá prova para a seleção - a Coordenadoria de Processos de Seleção vai usar as notas registradas no Histórico Escolar do Ensino Médio para a classificação. Caso ocorram notas iguais, a UEPG adotará como primeiro critério de desempate as condições de renda familiar do candidato, de acordo com artigo 44 da Lei nº 9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.





São ofertadas 234 vagas, das quais 150 para Tecnologia em Gestão Hospitalar e 84 para Tecnologia em Mineração. A previsão é que o resultado seja publicado até 31 de agosto. Os cursos são vinculados ao Setor de Ciências Exatas e Naturais da universidade e viabilizados por meio do Nutead (Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância), que tem parceria com o sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil).

