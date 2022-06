Vestibular UEL 2023 recebe pedidos de isenção pelo NIS até esta quinta

Termina nesta quinta-feira (30), às 17h, o prazo para solicitar isenção total no preço público de inscrição do Vestibular 2023 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio do Número de Identificação Social (NIS) do CadÚnico. O formulário está disponível no site da Cops.



Caso os candidatos não tenham o NIS, podem fazer a solicitação da isenção ou desconto da taxa por análise socioeconômica, realizada pelo Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec). De 11 e 15 de julho, os estudantes devem preencher o formulário e enviar os documentos exigidos na página da Cops.





Nas duas modalidades, têm direito à isenção os estudantes que frequentaram o Ensino Fundamental e o Ensino Médio completo na rede pública de ensino, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ou que foram bolsistas da rede privada de ensino, com bolsa integral, conforme especificado na Instrução de Serviço Conjunta Sebec/Cops/Proaf N° 001/2022.





No Vestibular 2022 da UEL, dos 22.587 candidatos inscritos, 1.524 foram beneficiados com isenção ou desconto no preço público de inscrição. Pelo NIS, foram 1.156 candidatos isentos. Já o processo de seleção socioeconômica do Sebec concedeu isenção a 352 estudantes e outros 16 tiveram desconto de 50%.

Isenção pelo NIS

Para participar desta modalidade, é exigido que os candidatos estejam com o NIS atualizado. A atualização e a consulta do número podem ser feitas no site do Governo Federal.





O resultado preliminar da seleção pelo NIS será divulgado em 4 de julho, com abertura, na sequência, do período para recursos. No dia 8 de julho, será publicado o resultado final, na página da Cops.





Isenção ou desconto por análise socioeconômica

Nessa análise feita pelo Sebec, a isenção ou desconto são baseados na renda per capita da família. Até R$ 1.212,00, os candidatos conseguem isenção total da taxa. Com renda de até R$ 1.818,00, é possível desconto de 50%. Até R$ 2.424,00, o desconto será de 30%.





De acordo com a instrução de serviço, dia 12 de agosto será divulgado o resultado preliminar da análise. Os candidatos terão período para entrar com recursos e, dia 22 de agosto, será publicado o resultado final nos sites da Cops e do Sebec.





Vestibular 2023

Após o resultado de ambas as modalidades, os candidatos devem, obrigatoriamente, fazer a inscrição no Vestibular para garantir a participação no processo seletivo. O prazo para inscrição é de 25 de agosto a 10 de outubro.





Conforme definição do Conselho de Administração (CA) em abril deste ano, o preço público de inscrição é R$ 167,00. As provas do Vestibular 2023 da UEL serão aplicadas em duas fases: dia 5 de março (1ª fase) e dias 2, 3 e 4 de abril (2ª fase).