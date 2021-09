Odontologia da UEL abre inscrições para Residências em cinco especialidades

A Proppg (Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) publicou o Edital 029/2021 (acesse aqui) sobre Residência em Odontologia. As inscrições estão abertas e são direcionadas a odontólogos e cirurgiões dentistas. No valor de R$ 323,00, devem ser feitas somente via Internet no endereço Proppg (aqui). Informações sobre inscrição, preço, vagas, documentos, cronograma e critérios de seleção devem ser consultados nos editais específicos de cada especialidade.

Continua depois da publicidade





São cinco especialidades: Dentística, Odontopediatria, Periodontia, Prótese Dentária e Radiologia Odontológica e Imaginologia. A seleção será realizada nos períodos indicados em cada Curso, e pode ser análise de Curriculum vitae, entrevista, prova escrita e/ou outros critérios julgados necessários pela respectiva Comissão de Seleção, observando-se os critérios previstos nos editais específicos.





Resultado – O resultado final da seleção dos candidatos aprovados e classificados será divulgado por edital a ser publicado via internet, nos endereços UEL/Odontologia e Proppg, a partir das 16h, do dia 21 de dezembro. A matrícula também será via Web. A relação de documentos necessários consta no edital.