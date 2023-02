Processo seletivo do Letramento Digital em Londrina encerra inscrições dia 28

Encerra no dia 28 de fevereiro o processo seletivo do Letramento Digital em Londrina, projeto de capacitação gratuita que tem como objetivo oferecer uma oportunidade única para aqueles que desejam se preparar para um mundo cada vez mais digital, enquanto contribuem para o desenvolvimento das futuras gerações. As inscrições devem ser feitas via internet, no Portal do projeto.







O projeto é voltado a professores, estudantes do Ensino Médio, Técnico ou Superior e profissionais, que atuam em qualquer área. Para participar, não é necessário conhecimento prévio em tecnologia. Os alunos terão acesso a cursos e materiais didáticos baseados em Letramento Digital, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais essenciais para o mercado atual e alinhados às tendências tecnológicas mais recentes, como programação, robótica, prototipagem, resolução de problemas, trabalho em equipe, criatividade e inovação.

Publicidade

Publicidade





Inicialmente, os alunos do Projeto Letramento Digital se tornarão Agentes Multiplicadores do Conhecimento, compartilhando de maneira prática seus aprendizados com até 2.000 estudantes do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) de escolas municipais de Londrina. Com isso, eles estarão contribuindo apara a inclusão social por meio da Educação Tecnológica e despertando nas crianças possibilidades de carreiras relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).





Além disso, os alunos poderão continuar o aprendizado nos temas relacionados à Educação 4.0 ou Indústria 4.0, tornando-se profissionais diferenciados e preparados para se destacarem no mercado de trabalho atual e futuro.





Resultado – A divulgação dos resultados do processo seletivo será no dia 3 de março no site londrina.qualifacti.com.br e o início das aulas está programado para o mesmo mês. A capacitação dará direto à certificado de conclusão do curso.





O Projeto “Letramento Digital” é executado pela Facti, como Instituição Científica e Tecnológica (ICT) privada, com o apoio da Positivo Tecnologia, por meio do Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação, uma área da Companhia com negócios dedicados à educação. A realização do projeto se dará no âmbito do Programa MCTI Futuro, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e com recursos do PPI da Lei de Informática coordenado pela Softex. A Prefeitura de Londrina é parceira da iniciativa.