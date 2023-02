Quase 400 profissionais colam grau pela UEL nesta quinta e sexta-feira

Um total de 374 formandos de 24 cursos de graduação colam grau no final desta semana. As solenidades serão realizadas nesta quinta (9) e sexta-feira (10).





Haverá duas cerimônias por dia, às 19h e às 21h. As formaturas serão promovidas no Cine Teatro Ouro Verde, restritas a convidados, professores, homenageados e membros do Conselho Universitário. Colarão grau formandos do ano letivo 2022.

Publicidade

Publicidade





Na quinta-feira, às 19h, a formatura será dos estudantes dos cursos de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Engenharia Elétrica, Ciências Sociais, Filosofia, História, Letras Inglês, Letras Espanhol, Letras Português, Física, Geografia, Química, Computação e Farmácia.





No mesmo dia, às 21h, a cerimônia será dos alunos dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária.





Na sexta, às 19h, colam grau os formandos dos cursos de Arquivologia, Design de Moda, Pedagogia e Relações Públicas. Às 21h, começa a cerimônia dos formandos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e Serviço Social.