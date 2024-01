Saiba o que fazer caso a matrícula escolar seja negada

A matrícula escolar na rede básica de ensino é obrigatória para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos. É dever do Estado possibilitar os estudos de todas as crianças e adolescentes, oferecendo vagas, materiais e o transporte até a escola para aqueles que moram em regiões distantes.





Porém, e quando os responáveis se deparam com a negativa da matrícula, por falta de vagas ou por outros motivos. O que fazer diante disso?





No caso das matrículas em creche, ainda que esta não seja uma obrigação dos familiares, é um serviço necessário para muitas pessoas que possuem filhos e filhas de zero a três anos, e que precisam deixar a criança sob os cuidados de alguém durante o dia para trabalhar, por exemplo.

O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que o ensino em todas as suas fases, inclusive na educação infantil, que abrange os Centros Municipais de Educação Infantil, ou creches, é um direito fundamental de todos. A oferta de vagas em creches pelo poder público, portanto, pode ser exigida por qualquer família que dela necessite.





De acordo com o defensor público e coordenador do NUDIJ (Núcleo da Infância e Juventude) da (DPE-PR) Defensoria Pública do Estado do Paraná, Fernando Redede, também é comum a recusa de matrícula para pessoas com deficiência, seja em escola pública ou privada, e de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Essa prática, no entanto, é criminosa. A recusa de matrícula para estudantes com deficiência é tipificada como crime no artigo 8.º da Lei Federal n.º 13.146/15, com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. No caso de pessoas com autismo, a pena é de multa, de acordo com o artigo 7.º da Lei Federal n.º 12.764/12.