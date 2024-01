Coleta de dados do primeiro LIRAa de 2024 começa em Londrina

A secretaria municipal de Saúde de Londrina começou nesta segunda-feira (8) a coleta de dados para 1º LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) de 2024. Os trabalhos seguem até sábado (13).







Aproximadamente 200 agentes de endemias trabalham na coleta de dados e, ao todo, serão 9.800 imóveis vistoriados, em todas as regiões da cidade, exceto nas áreas rurais. Entre os locais visitados estão residências, estabelecimentos comerciais e terrenos baldios.

Nas vistorias, os agentes procuram por locais onde há água parada e também por focos do mosquito, realizando a coleta de amostras de larvas encontradas.







Os agentes comunitários de endemias realizam as visitas das 7h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira, e no sábado os trabalhos se encerrarão às 13h30.

Os materiais recolhidos são encaminhados para análise laboratorial, e, posteriormente, a Coordenação de Controle de Endemias da secretaria de Saúde analisará os dados obtidos. Em data a ser definida, a Saúde apresentará os resultados do levantamento para a comunidade.





Segundo o coordenador de Endemias da pasta, Nino Ribas, os resultados podem ajudar o poder público a organizar políticas de combate ao mosquito.





“Em 2023, tivemos um ano com muitos casos notificados e confirmados de dengue, o que reforça a importância de uma atenção maior para 2024.O LIRAa possibilitará direcionar as atividades para os bairros que irão apresentar o maior índice de infestação vetorial, e também mostrar os criadouros predominantes existentes do Aedes aegypti”, detalhou.





