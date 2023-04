Secretaria de Educação transmite nesta quinta palestra sobre segurança na escola para pais e professores

A Secretaria Municipal de Educação (SME) transmite, nesta quinta-feira (13), palestra ao vivo sobre Segurança na Escola. A live será conduzida pelo diretor do Grupo MAGAV, Fernando Brafmann, que possui mais de 30 anos de experiência na área de segurança, proteção de pessoas e instalações, inteligência, antiterrorismo e gerenciamento de crises. A transmissão poderá ser conferida no canal da Gerência de Formação Continuada da SME , no Youtube, das 19h às 20h.





De acordo com a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, será uma conversa aberta com o especialista de segurança para orientar toda a comunidade escolar, especialmente por conta dos últimos ataques registrados em escolas do país. “A ideia é conversar sobre medidas de curto prazo, o que podemos fazer no ambiente escolar, em casos de ataques, para que todos saibam como agir de forma a diminuir os impactos. Além dos professores, diretores e toda equipe pedagógica, as famílias também poderão acompanhar”, afirmou.







O convite ao especialista em segurança Fernando Brafmann partiu da SME e foi feito pela gerente de Formação Continuada, Viviane Perez. Ela explicou que, dado o currículo e a expertise de Brafmann na área, será uma oportunidade para esclarecer as equipes das escolas, CMEIs e CEIs, e famílias dos estudantes. “Queremos ouvir esse profissional da área de segurança escolar, bastante conceituado e renomado que trabalha há anos com segurança em escolas. O objetivo é saber se há protocolos ou procedimentos que a gente possa adotar para ampliar a segurança no ambiente escolar”, explicou Perez.

Dados os últimos ataques ocorridos em escolas de diferentes regiões do Brasil, inclusive com vítimas, muitos profissionais e famílias se sentem inseguras e preocupadas com novas ocorrências. Por isso, a palestra visa também orientar sobre como proceder nessas situações. “Estamos abordando esse tema tendo em vista os casos recentes, que têm trazido tanta angústia e aflição para as famílias e equipes das escolas. É um tema muito pertinente, e que precisa ser discutido até mesmo para organizar ações mais oportunas e efetivas. Temos diferentes opiniões veiculando a todo momento, mas queremos trazer essa discussão com um profissional que nos mostre protocolos e comportamentos simples, que possam ser aplicados e resultem um ambiente mais seguro a todos”, finalizou Perez.