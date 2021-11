Streaming educativo já é realidade na educação brasileira

A pandemia trouxe uma nova realidade para educadores: o uso da tecnologia se tornou matéria obrigatória. Algumas ferramentas, velhas conhecidas de alunos e professores, ganharam uma nova vida acompanhando a evolução dos hábitos, depois de tanto tempo longe das salas de aula e com o avanço do ensino remoto.

O audiovisual, que já há muitos anos acompanha as matérias das escolas, agora tem uma plataforma de streaming de vídeos edutaiment, gênero que une educação e entretenimento. Trata-se da Tamanduá EDU que traz no catálogo, séries e filmes sobre um universo de conhecimento disponível aos estudantes e profissionais da educação.



São mais de seis mil filmes, séries, desenhos e documentários exibidos em festivais nacionais e internacionais sobre música, arte, cinema, filosofia, educação e sociedade, além de mais de mil peças de jornalismo cultural.





Ana Gabriela Lopes é diretora executiva do grupo de mídia Curta!, especializado em curadoria de conteúdos relevantes e explica que todo o conteúdo audiovisual da Tamanduá EDU – que faz parte do grupo – está em sintonia com a BNCC (Base Nacional Curricular Comum), com o Enem e atende as novas exigências do Novo Ensino Médio, como a formação profissional e as trilhas formativas.

“Temos algumas coleções de trilhas de orientação de carreiras, onde um aluno tem a oportunidade de aprender com grandes mestres através dos documentários dedicados. Temos coleções de conteúdo tangibilizando as competências da BNCC que ainda não entrou no sangue dos educadores, é uma novidade. Através dessas coleções, ajudamos a tornar tudo mais palpável tanto para a equipe de professores quanto para os alunos. Os professores podem montar as suas próprias coleções de títulos ou canais e compartilhar o URL direto aos alunos”, explica.







