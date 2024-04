Dia Mundial do Livro é celebrado com incentivo à leitura nas escolas de Londrina

Por meio de ações planejadas, a rede municipal de Ensino realiza durante todo o ano letivo atividades de incentivo à leitura e voltadas para a formação dos estudantes desde as primeiras séries escolares.





De modo comprometido, professores, coordenadores e diretores enaltecem o livro, seus autores, as bibliotecas, os contadores de história e o que a leitura representa no desenvolvimento pessoal e profissional de um cidadão.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"A leitura é a base de todo conhecimento". É no que acredita Tatiane Dantas, a diretora da Escola Municipal Moacyr Teixeira, localizada na região Norte de Londrina. A unidade atende alunos do do P4 ao EJA e atualmente há 900 matriculados.





Não apenas por ocasião do Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril e 23 de abril, data dedicada ao "Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor", Dantas explica práticas como produção de textos, leitura dirigida, produção de desenhos a partir de leitura e atividades que desenvolvem a oralidade, presentes em todas as fases dos alunos.

Publicidade





Além de as datas não passarem em branco dada à relevância da leitura, do livro e seus autores, Dantas coloca os alunos na posição de protagonistas frente a todas as oportunidades que o conhecimento pode oferecer.





A Escola Municipal Moacyr Teixeira tem como auxiliar de direção Cristiane Evaristo da Silva Domingues e as coordenadoras pedagógicas são Mileide Carla da Silva Novelli e Nilcéia Dias da Silva. "A leitura motiva a aprender mais, a buscar novos conhecimentos e desperta a curiosidade e a criatividade", afirma Dantas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: