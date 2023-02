UEL abre quase 40 vagas de estágio remunerado para estudantes de graduação

A UEL está com 39 vagas de estágio abertas para estudantes de diversos cursos de graduação atuarem em diferentes setores da Universidade.





Todas as oportunidades são remuneradas, com bolsa de R$ 7,67 a hora e vale transporte de R$ 9,60 por dia. A carga-horária é variável. As inscrições devem ser feitas diretamente na Central de Estágio.

As vagas são destinadas a estudantes regularmente matriculados em cursos como Jornalismo, Pedagogia, Direito, Arquivologia, Administração, entre outros.





Entre os setores de atuação, estão a TV UEL, a Prograd (Pró-Reitoria de Graduação), o CEI (Centro de Educação Infantil) e a ATI (Assessoria de Tecnologia de Informação). Informações sobre carga-horária e atividades desenvolvidas podem ser acessadas diretamente na Central de Estágio.

COMO SE INSCREVER





Para realizar a inscrição nas vagas disponíveis, é necessário que o estudante esteja com o cadastro ativo e atualizado na Central de Estágio (Central de Estágio > Estudante > Cadastro do Estudante/Atualização do Cadastro).





Após a verificação desses itens, o estudante deve acessar a vaga de interesse e se candidatar (o estudante deve inserir o CPF e a senha utilizada para acessar a Central de Estágio e clicar em “candidatar-se”).