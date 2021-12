UEL produz inventário arquitetônico e roteiro da av. Duque de Caxias, em Londrina

Para Solange Batigliana, diretora de Patrimônio Histórico da Secretaria, apoiar projetos como este, por meio do fomento, é garantir a preservação da história. “É um serviço de registro de memória. Esse tipo de trabalho faz com que as pessoas possam olhar o lugar que vivem de maneira diferente. Ganha significado, porque conta a história e a memória”, afirma Solange.

Foram impressos dez catálogos sobre os prédios arquitetônicos da Duque de Caxias, que contemplam em cada volume duas quadras. Outro inventário sobre a localidade, de apenas um volume, é histórico-arquitetônico e reúne, por exemplo, desde a planta azul da cidade, as variações do nome da via – que somente em 1979 passou a chamar Duque de Caxias – até o nome dos construtores de edificações e suas nacionalidades.

O inventário traz a catalogação de 20 quadras da Duque de Caxias e o registro histórico de 120 lotes e edificações. São cerca de 2.500 páginas de documentação histórica, cujo resultado é um extenso documento do trecho da Avenida inserido no Plano Urbano de 1932, entre a Rua Benjamin Constant e a avenida Juscelino Kubitschek.

A avenida Duque de Caxias é uma importante rua comercial desde a fundação de Londrina, há 87 anos. Para preservar a memória e história da via, dois documentos foram criados: Inventário Arquitetônico e Roteiro Histórico Cultural. Elaborado por professores e estudantes do CTU (Centro de Tecnologia e Urbanismo) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), o material foi entregue nesta quarta-feira (15) à secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Londrina.

Pesquisa e fomento

O levantamento, que durou cinco anos, é resultado de projeto de pesquisa “A paisagem da rua comercial em Londrina: transformações e permanências”, coordenado pela professora Eloisa Ramos Ribeiro, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, do CTU, e da extensão realizada dentro do projeto “Escritório Modelo OCAS”, coordenado pelo professor Antônio Carlos Zani, do mesmo Departamento.





Nos últimos dois anos, o projeto foi submetido ao Promic (Programa Municipal de Incentivo Cultural), como proposta “Avenida Duque de Caxias: um patrimônio histórico entre permanências e transformações” e contemplado com R$ 40 mil.







O recurso foi utilizado para bolsas de 14 estudantes, de pesquisadores e para impressão dos materiais. A proposta envolve quatro ex-alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEL, Camila Silva de Oliveira, Elisa Roberta Zanon, Priscila Henning e Ana Claudia de Souza Santos, além da professora Eloisa Rodrigues.





Devido à pandemia da Covid-19, a ideia inicial que propunha exposição itinerante de painéis e fotos, nos shoppings e no aeroporto, precisou ser adaptada. Com isso, houve uma reestruturação e maior investimento no roteiro guiado e ainda a elaboração de um e-book sobre a trajetória de todo trabalho feito, que será publicado em 2022. Ainda estão previstas para fevereiro duas palestras, uma no Museu Histórico de Londrina e outra no Sesc Cadeião, visando capacitar agentes para a realização da visita com a comunidade.