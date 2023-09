UEL prorroga inscrições do Vestibular 2024 para 12 de setembro

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL prorrogou por mais uma semana as inscrições para o Vestibular 2024 da UEL, que será realizado em 29 de outubro (1ª fase) e nos dias 26, 27 e 28 de novembro (2ª fase).

As inscrições que terminariam nesta terça-feira (5) poderão ser feitas até 12 de setembro, no site da Cops. O pagamento da taxa pública no valor de R$ 176,00 poderá ser feito até 13 de setembro. Publicidade Publicidade

A exemplo do que ocorre nas maiores Universidades brasileiras, o volume de inscrições em Vestibulares, bem como no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vem caindo na mesma proporção em que os jovens estão buscando oportunidades no mercado de trabalho.

Para a responsável pela Coordenadoria de Processos Seletivos, professora Sandra Garcia, a prorrogação pode atrair mais candidatos considerando os efeitos da Feira das Profissões, realizada no último dia 29 de agosto, que reuniu mais de 20 mil estudantes. Publicidade



Universidades estaduais promovem teste seletivo e concurso público para 223 vagas As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) e do Paraná (Unespar) publicaram editais para contratação



Ela ressalta ainda o fato de que trabalhadores da iniciativa privada devem receber os pagamentos durante essa semana, o que devem contribuir para que quitem o valor da inscrição nos próximos dias. Ela lembra que as atividades do Vestibular começam logo. No próximo dia 24 de setembro, será aplicada a PHE (Prova de Habilidades Específicas), destinada exclusivamente aos candidatos ao curso de Música.

Neste ano, o concurso voltará a ser realizado nos meses finais do ano, conforme decisão do Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão). A 1ª fase será realizada, em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. Ela explica que o retorno do concurso nos meses finais do ano busca atender a demandas dos próprios estudantes, que preferem uma data consolidada para realização das provas, semelhante aos vestibulares de outras instituições de Ensino Superior. Publicidade

Sobre o calendário acadêmico da UEL, a coordenadora lembra que o ano letivo 2024 será de agosto deste ano a meados de 2025, ainda afetado pelo impacto da pandemia de Covid-19. Ela explica que a Universidade, por meio do Gabinete da Reitoria e da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), está trabalhando para reduzir essa diferença e conciliar o cronograma de atividades da UEL com o calendário civil.



UEL abre inscrições para processo de contratação de tradutor e intérprete de Libras A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado para o cargo de tradutor e intérprete de Libras.