UEL tem 11 cursos com cinco estrelas no Guia da Faculdade

Onze cursos da UEL (Universidade Estadual de Londrina) obtiveram cinco estrelas, nível máximo, no Guia da Faculdade 2023, divulgado pelo jornal O Estado de S.Paulo na segunda-feira (23). Segundo a publicação, outros 36 cursos ficaram com quatro estrelas, a segunda melhor colocação. O desempenho representa um salto em comparação às edições anteriores: em 2021, seis cursos receberam cinco estrelas; já em 2022, foram quatro cursos com o nível máximo de estrelas no guia.





O Guia da Faculdade existe desde 2018 e é uma iniciativa do Estadão, em parceria com a startup Quero Educação. O Guia desenvolve anualmente uma avaliação de cursos de Ensino Superior no Brasil, seguindo uma metodologia definida pela startup. Esta metodologia leva em conta a qualidade do projeto pedagógico, do corpo docente e da infraestrutura de cada curso cadastrado.

Receberam cinco estrelas no guia os seguintes cursos da UEL: Agronomia, Biblioteconomia, Ciências Biológicas – Licenciatura, Design de Moda, Enfermagem, Filosofia, Geografia – Licenciatura, Geografia – Bacharelado, Medicina, Medicina Veterinária e Psicologia.





O curso de Medicina, aliás, foi um dos nove cursos de graduação públicos mais bem avaliados do Brasil. A graduação, ainda, é a única do estado a receber o conceito máximo.

Para obter as cinco estrelas (excelente), considerando todos os critérios de avaliação, o curso deve ter uma nota entre 4,5 e 5. Já para atingir quatro estrelas (muito bom), o resultado deve estar entre 3,5 e 4,5.