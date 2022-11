UEL: termina na sexta o prazo de inscrição para programas de mestrado e doutorado

Terminam na sexta-feira (11) as inscrições para a maioria dos programas de pós-graduação da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





São 41 programas para ingresso no primeiro semestre de 2023. As vagas são divididas em quatro modalidades: ampla concorrência, pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), suplementares para pessoas autodeclaradas indígenas e suplementares para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas no portal da ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação). Os editais específicos podem ser acessados por meio do documento publicado no site. Os candidatos devem ficar atentos às informações do edital, especialmente datas, documentos exigidos, fases e critérios do processo seletivo.





São oferecidas 47 vagas para o Mestrado Profissional, 687 para Mestrado Acadêmico e 408 para Doutorado.





O número de bolsas pode ser maior que em turmas anteriores, graças ao bom desempenho dos programas na avaliação da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior): 16 programas subiram de nota. A UEL tem, agora, cinco programas qualificados com nível de excelência.





Os resultados serão divulgados pelos programas de pós-graduação em seus respectivos sites observando a ordem classificatória e o número de vagas.