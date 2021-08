UEM oferece vagas remanescentes para refugiados e imigrantes

Uma das formas de estudar em cursos de graduação presenciais da UEM (Universidade Estadual de Maringá) é com ingresso a partir do processo de aproveitamento de vagas. Em 30 de agosto, após às 14h, e em 31 de agosto, durante o dia todo, estarão abertas as vagas remanescentes em terceira chamada, exclusivamente voltadas para a população refugiada e para os imigrantes em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a DAA (Diretoria de Assuntos Acadêmicos) da UEM, alguns dos requisitos para inscrição serão: o candidato ter concluído o ensino médio ou equivalente e ter prestado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2009 e sem ter zerado na Redação nem em provas específicas; estar dentro do prazo de até dez anos a contar da concessão de residência no Brasil; apresentar RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) e Carteira de Trabalho. Para refugiados também é necessário o protocolo de solicitação de refúgio expedido pela Polícia Federal.





Inscrições – O edital da DAA da UEM, com a descrição de todos os requisitos necessários, bem como do quantitativo de vagas para refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, será publicado na próxima segunda-feira (30) neste site. O interessado deve se candidatar pelo mesmo endereço, ou seja, apenas pela Internet. Para mais informações e suporte, envie um e-mail para [email protected] .

Datas importantes

– De 30 de agosto (após às 14h) até 31 de agosto (até às 23h59): solicitação de vagas, somente via site do DAA;

– 1º de setembro, após às 14h: divulgação do resultado;

– 1º e 2 de setembro: solicitação on-line de matrícula;

– Até 3 de setembro: envio de documentação por parte do futuro aluno.