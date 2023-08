UEM espera mais de 12 mil candidatos para o Vestibular de inverno neste domingo

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) promove no domingo (27) a prova do Vestibular de Inverno 2023. Mais de 12 mil candidatos disputam 1.170 vagas ofertadas em mais de 70 cursos de graduação, distribuídas nos seis câmpus da instituição (Maringá, Cianorte, Cidade Gaúcha, Ivaiporã, Goioerê e Umuarama).





Ainda conforme o edital, quase 60% dos inscritos neste concurso devem fazer as provas em Maringá. Este é o 1º vestibular de inverno pós-pandemia, já que o último concurso foi realizado no ano de 2019. Entre as Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), a UEM será a única a fazer o concurso nesta época do ano e com algumas mudanças implementadas no sistema de ingresso.

Os candidatos podem verificar os locais de provas no site da CVU, clicando aqui.





Dicas para o dia da prova

- O candidato deve estar em sala de aula, antes das 13h50. A partir desse horário não será mais permitida a entrada;





- Os portões dos locais de prova serão abertos às 13h20, recomenda-se que o aluno saia de casa com bastante antecedência, uma vez que, devido ao grande número de pessoas indo para o mesmo local, o tempo de deslocamento pode ser maior do que o usual;

- Ao chegar à sala de prova, o candidato deve apresentar documento de identificação oficial com foto válido em todo território nacional. Serão aceitos também documentos no formato digital, em aplicativo oficial;





- Caso seja necessário uso de internet para a visualização do documento, a CVU não fornecerá rede para esse fim. É responsabilidade do candidato, verificar antecipadamente a cobertura de sua operadora no local de prova;

- O documento deve estar em bom estado de conservação de modo a permitir a efetiva identificação. No caso de documento digital, a tela do celular utilizado também deve estar em condições para permitir a boa visualização do documento;





- Candidatos que tenham seu documento de identificação extraviado ou roubado devem apresentar boletim de ocorrência original impresso do fato, expedido há, no máximo, 90 dias da realização da prova. Uma cópia desse boletim será retida pela organização do vestibular;

- O material permitido ao candidato para a realização da prova: lápis grafite, borracha e caneta azul escura e corpo transparente. Não será permitido uso de lapiseira. Todo material diverso deve ser colocado no chão, próximo à sua carteira;





- Às 14h é autorizado o início da resolução da prova, que só poderá ser entregue pelo candidato após as 17h. Durante a realização da prova é permitido ao candidato consumir alimentos e bebidas não alcoólicas, vistoriados pelos fiscais. Serão coletadas as impressões digitais e será feito o registro fotográfico do rosto dos candidatos durante a prova;





- Às 19h os candidatos que estiverem em sala, devem entregar a sua prova.