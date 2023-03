UEPG disponibiliza 404 vagas remanescentes para os cursos de graduação

A Prograd (Pró-reitoria de Graduação) da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) divulgou nesta segunda-feira (20) o edital com as vagas remanescentes para o ano letivo de 2023.





Podem se inscrever para ocupar as vagas candidatos classificados no Concurso Vestibular de 2022 para ingresso em 2023; com ensino médio concluído oriundos de escola pública, filantrópica ou bolsistas oriundos de escola privada; portadores de diploma de curso superior de graduação; e imigrantes com ensino médio concluído.

São 404 vagas disponíveis para 20 cursos de graduação. Os candidatos não podem estar matriculados, com curso trancado ou na condição de abandono de curso na UEPG.





As inscrições estarão abertas de 23 a 27 de março, por meio de formulário online, disponível no site da Prograd. Só é possível se inscrever para uma opção de curso.

Segundo o pró-reitor de graduação, Miguel Archanjo de Freitas Junior, o edital foi antecipado para agilizar o preenchimento das vagas e o início das aulas para os novos alunos.





“Uma novidade neste ano é a possibilidade de alunos que concluíram o ensino médio em escola pública que não tenham prestado o vestibular possam concorrer às vagas remanescentes”, destaca.





Segundo o professor, uma parte considerável das matrículas foi indeferida por envio incompleto de documentos, situação que pode ser corrigida neste novo edital. “Essas pessoas têm uma nova oportunidade de se matricular no curso, uma espécie de repescagem”.





O resultado será divulgado em 5 de abril. Mais informações estão disponíveis no Manual de Vagas Remanescentes.