Unicentro publica edital para contratação de 199 professores colaboradores

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) publicou no final de setembro um edital para a contratação de professores colaboradores por tempo determinado.





As inscrições já estão abertas e o prazo vai até o dia 11 de outubro. A prova didática será realizada a partir do dia 5 de novembro e o concurso também prevê prova de títulos. O valor da inscrição é de R$ 108,00.







Ao todo, estão disponíveis 199 vagas, distribuídas entre as unidades universitárias de Irati e de Guarapuava, ofertadas na Proae (Pró-reitoria de Apoio aos Estudantes); no Seaa (Setor de Ciências Agrárias e Ambientais); no Seet (Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia); no Sehla (Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes); no SES (Setor de Ciências da Saúde); e, por fim, no Sesa (Setor de Ciências Sociais Aplicadas).





Os requisitos mínimos de graduação e pós-graduação variam de acordo com cada vaga ofertada. A remuneração pode alcançar R$ 10.687,27. Para mais informações, basta acessar o edital do teste seletivo.

Há vagas para as áreas de Educação, Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Geografia, Matemática, Ciência da Computação, Química, Comunicação Social, História, Letras, Farmácia, Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia, Medicina, Fonoaudiologia, Psicologia, entre outros.





Na primeira etapa da inscrição, o candidato deve preencher os dados requisitados no link do processo seletivo e, na segunda fase, é necessário enviar os documentos por meio de um protocolo digital. Têm direito a isenção de taxa candidatos doadores de sangue e medula óssea; prestadores de serviço eleitoral; e inscritos no CadÚnico (Cadastro Único).





O teste seletivo tem validade de um ano, a contar da data de publicação do edital de resultado final.