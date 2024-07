Universidades estaduais do Paraná oferecem 1,4 mil vagas em cursos de língua estrangeira

As universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste) e do Norte do Paraná (UENP) estão com inscrições abertas para 1.418 vagas em cursos de idiomas. São 57 turmas distribuídas em três línguas, sendo 18 de inglês, 18 de francês e 21 de espanhol, em diferentes níveis de proficiência. As aulas iniciam entre 6 de agosto e 9 de setembro, de acordo com o calendário acadêmico de cada instituição de ensino superior.





Os cursos são ofertados por meio do programa Paraná Fala Idiomas (PFI) nas modalidades presencial com 40 turmas, e a distância, com 17 turmas, nos períodos da manhã, tarde e noite. A UEL e a Unioeste contam com vagas remanescentes para os cursos de espanhol, que iniciaram as aulas neste mês. As universidades avaliam a abertura de novas turmas ainda no segundo semestre letivo de 2024. A expectativa é ampliar em um total de 2.312 vagas para os três idiomas.

A ação é voltada para pesquisadores, professores, estudantes e agentes universitários vinculados às instituições estaduais de ensino superior. Os cursos têm uma metodologia específica que leva em consideração as demandas desse público. O objetivo do PFI é contribuir para ações de internacionalização, a partir do preparo da comunidade acadêmica para programas de intercâmbio e eventos no Exterior.