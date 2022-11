Ana Maria Braga passa por cirurgia na perna e entra em férias

A apresentadora Ana Maria Braga, 73, entrou em um período de férias e só deverá voltar ao ar perto do início de dezembro. E, segundo a assessoria dela, Ana passou por uma cirurgia na perna.





A operação, de acordo com o UOL, aconteceu por conta de uma sequela pela radioterapia feita para tratar um câncer no começo dos anos 2000. Ela já está bem e descansa em casa. Talitha Morete e Fabricio Battaglini comandarão o Mais Você nos próximos dias.

Por meio de nota, a Globo informa que o Mais Você deverá voltar perto de dezembro à programação diária. A TV Globo exibirá todos os jogos da Copa ao vivo, com exceção dos que acontecerem simultaneamente.





"No caso do Mais Você' a previsão é que o matinal não seja exibido de 21 a 28 de novembro. Já para o Encontro, a previsão é de 22 a 28. Nas demais datas, seguem ao vivo e, caso necessário, podem ser ajustados de acordo com as transmissões da competição".

Na primeira fase da Copa, que vai de 21 de novembro a 2 de dezembro, as partidas acontecerão em quatro horários pelo horário de: 7h, 10h, 13h e 16h. Isso alterará a exibição de todos os programas das manhãs e das tardes, de domingo a sábado, sejam eles telejornais ou de entretenimento.





Assista ao vídeo postado por Ana Maria nesta terça-feira: