BBB 24: Mani, namorada de Davi, atinge 1 milhão de seguidores no Instagram

Mani, namorada de Davi, alcançou 1 milhão de seguidores no Instagram. A empreendedora dá apoio ao parceiro e comenta sobre os eventos do BBB 24 (Globo) com frequência.





A namorada do brother celebrou a conquista. "Chegamos num ponto importante, mas que não é o ponto final. Obrigada", escreveu em um post na rede social.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Mani ainda pediu votos para eliminar Michel na publicação. Defendendo a permanência do parceiro no reality, colocou o link para votarem no adversário do baiano.





Davi bateu 6 milhões de seguidores no Instagram. Nesta terça-feira (5), a equipe do participante também comemorou o novo recorde.