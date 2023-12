Estrela de Brooklyn Nine-Nine, Andre Braugher morre aos 61 anos

Andre Braugher, 61, estrela da série de comédia policial "Brooklyn Nine-Nine", morreu na última segunda-feira (11).







A causa da morte não foi revelada. De acordo com a assessora do ator, ele faleceu após "uma breve doença". As informações foram divulgadas pela Variety.





CARREIRA

Braugher fez história ao interpretar o Capitão Raymond Holt no seriado "Brooklyn Nine-Nine". Com um personagem assumido gay, ele era considerado um pai dos oficiais comandados por Terry Jeffords (Terry Crews) e Jake Peralta (Andy Samberg).

Pelo papel de oito temporadas no sitcom, o artista faturou dois prêmios. Ele venceu o "Choice Awards" de "Melhor Ator Coadjuvante" na categoria de "Série de Comédia" e recebeu outras quatro nomeações ao "Emmy Awards".





Além de Brooklyn Nine-Nine, o ator ganhou fama pelos trabalhos em "Homicide: Life on the Street". Ele também atuou em "Men of a Certain Age", "Posseidon" e "Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado", entre outros.

Em 1998, ele faturou um Emmy de ator principal por seu papel como o detetive Frank Pembleton em "Homicide: Life on Street". Em 2006, ele ganhou o prêmio novamente por sua atuação em "Thief".





Nascido em 1 de julho de 1962, Andre Braugher era natural de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. Ele se formou na Universidade de Stanford e depois frequentou a Juilliard School na divisão de teatro.

De acordo com o site Deadline, Braugher iria estrelar o programa "Residence", na Netflix. As gravações estavam previstas para o primeiro semestre de 2024.





Andre Braugher deixa a esposa Ami Brabso e os filhos Michael, Isaiah e John Wesley.

ELENCO DE 'BROOKLYN NINE-NINE' LAMENTA MORTE





Terry Crews, 55, que atuou ao lado de Andre Braugher em "Brooklyn Nine-Nine", publicou uma mensagem ao companheiro minutos após a notícia da morte viralizar nas redes sociais.





"Não acredito que nos deixou tão cedo. Me sinto honrado por te ter conhecido, trabalhado contigo e partilhado 8 anos gloriosos vendo o teu talento insubstituível. Isto dói. Você nos deixou cedo demais. Ensinaste-me tanto. Serei eternamente grato pela experiência de te conhecer. Obrigado pela sabedoria, pelos conselhos, pela bondade e pela amizade. As mais profundas condolências à sua esposa e família neste momento difícil. Você me mostrou como é uma vida bem vivida", escreveu ele.





Joe Lo Truglio, 53, famoso pelo papel de Charles Boyle na série, também homenageou o astro.





"Tantas histórias maravilhosas serão contadas sobre o André, mas por enquanto, todo o meu amor vai para a sua esposa Ami e os seus três meninos, que ele amava muito e voltava todos os fins de semana do show para estar com eles. Todos nós sabemos o quão poderoso ele era um ator, mas ainda mais, o André sabia exatamente bem o seu papel mais importante e estava profundamente orgulhoso disso. Ele falava muitas vezes sobre os seus filhos e sabia a sorte que tinha por ter Ami. Estou-lhes grato por nos terem permitido partilhar oito anos com ele. Ele era empenhado e apaixonado pelas coisas que amava. E aquela voz. Ele ancorava o mais duro dos diálogos", postou ele.





Marc Evan Jackson, 53, que interpretava Kevin Cozner, o marido de Raymond Holt em "Brooklyn Nine-Nine", usou as redes sociais para homenagear o amigo. "Meu capitão", publicou.