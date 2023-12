LondriNatal: Banda da Polícia Militar se apresenta nesta terça, em Londrina

Como parte da programação do LondriNatal, a Banda da Polícia Militar vai se apresentar, nesta terça (12), na Praça Willie Davids, próximo ao Sicoob, às 19h30. A apresentação vai contar com um repertório popular e acessível a todos os gostos.





O grupo fez sua primeira aparição em 1861, há 162 anos, e traz em seu currículo uma apresentação para Dom Pedro II durante sua visita a Curitiba em 1880. Atualmente, a banda conta com 60 músicos e tem como maestro chefe Elizeu da Silva.

Além da apresentação, a programação cultural do LondriNatal continua nesta semana com apresentações gratuitas no Calçadão e a presença do Papai Noel na Casinha da Praça Gabriel Martins.





A Casinha do Papai Noel vai funcionar com visitação gratuita até dia 24 de dezembro, das 16h às 18h, de segunda à sexta. Já aos sábados, o horário muda e vai das 12h às 18h.

No domingo, dia 17, vai abrir às 12h e fechar às 18h. Já no dia 23 de dezembro, funciona das 9h às 15h. Finalmente, na véspera de natal, o horário vai das 9h às 15h.





Após a performance da Banda da Polícia Militar, em seguida, na quinta (14), é a vez do Clube do Choro de Londrina se apresentar, tocando clássicos instrumentais às 19h30 no Calçadão, próximo às Lojas Pernambucanas.

O Calçadão vai ser palco de muitas atrações, confira abaixo a lista completa:





Programação:

-Dia 12 - Banda da Polícia Militar, às 19h30 na Praça Willie Davids (próximo ao Sicoob Ouro Verde);

-Dia 14 - Clube do Choro, às 19h30, em frente à escadaria do Calçadão, próximo às Lojas Pernambucanas.

-Dia 15 - Grupo Chorus, às 19h30, em frente ao Sicoob.

-Dia 18 - Coral Unicanto, às 19h30 na escadaria da Praça Marechal Floriano Peixoto.

-Dia 19 - Plantão Sorriso, às 19h30, na Praça Gabriel Martins.