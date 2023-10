Figurino de Leonardo DiCaprio em 'Titanic' vai a leilão por R$ 1,2 milhão

As roupas usadas pelo ator Leonardo DiCaprio no filme "Titanic" irão a leilão no próximo mês.







O figurino pode ser arrematado por 100 mil a 200 mil euros. Na conversão atual, o equivalente a R$ 614 mil e R$ 1,2 milhão. Isso é o que espera a casa de leilão Propstore, localizada em Londres.

Calça de veludo, camisa de botão de manga e colete são os itens de vestuário no qual DiCaprio aparece em grande parte de "Titanic". As peças contam com etiquetas personalizadas, com o nome do ator e a data das gravações, assim garantindo a autenticidade do figurino.





A roupa do personagem Jack, no icônico filme "Titanic", é apenas uma das peças do leilão focado em artefatos do cinema e da televisão.





Também serão vendidos uma cabeça C-3PO iluminada, de "Star Wars: Uma Nova Esperança", e o traje de dublê de Jack Sparrow da franquia "Piratas do Caribe".





O leilão está marcada para acontecer dos dias 9 a 12 de novembro.