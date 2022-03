Gabriel, o Pensador revela ter alopecia, mesma doença de Jada Pinkett Smith

Gabriel, O Pensador, 48, decidiu revelar que também tem alopecia, uma condição capilar que causa a queda de cabelo, após a repercussão do caso envolvendo Will Smith, Chris Rock e Jada Pinkett Smith na cerimônia do Oscar 2022.

Chris levou um tapa no rosto após Will Smith se irritar com o comentário feito pelo ator sobre Pinkett Smith, que tem a cabeça raspada por conta da alopecia. O ator comparou a esposa de Smith com a protagonista de "Até o limite da honra" (1997), vivida por Demi Moore, que raspou os cabelos –o filme é sobre a primeira mulher a participar do treinamento de força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos.

"Alopecia é causada por estresse e provoca mais estresse ainda. Jada Smith perdeu o cabelo, Will Smith perdeu a cabeça, e eu perdi o bigode", escreveu Gabriel em seu Instagram nesta segunda-feira (28).



O cantor disse que deciciu não compartilhar sua condição capilar anteriormente, mas já foi alvo de piadas envolvendo ela. "Foi o motivo pelo qual eu tive que ser chamado de Abraham Lincoln, Rolo da Turma da Mônica e de personagem do filme Planeta dos Macacos."



Por fim, ele relatou a necessidade de cuidados a quem tem alopecia ou não, principalmente em relação ao estresse: "Temos que lutar contra o estresse sempre na vida, pois o mal que ele nos faz é bem maior e mais grave do que os sintomas que podem ser vistos na nossa aparência".